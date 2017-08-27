Из-за пожара на складе оружия в Азербайджане перекрыта трасса в направлении границы с РФ

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БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта в районе взрыва на оружейном складе одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана на севере страны ограничено. Об этом сообщило главное управление дорожной полиции республики.
"В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го км трассы Баку - Губа (в направлении границы с РФ), а также с 78-го км данной магистрали в направлении столицы", - отметили в ведомстве.
Дорожная полиция попросила водителей отложить поездки на нефункционирующих участках.
Согласно сведениям новостного портала virtualaz.org, в целях безопасности эвакуированы жители шести сел, расположенных вблизи оружейного склада.
На данный момент информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее минобороны сообщило о том, что на оружейном складе одной из воинских частей возник пожар, который сопровождался взрывом.