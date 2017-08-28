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Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

Происшествия
28 августа, 4:02 UTC+3 ТАСС

Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу

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© AP Photo/Harry Hamburg

ТАСС, 28 августа. Не менее 238 человек обратились за медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс (Великобритания) после контакта на побережье с облаком неизвестного газа. Об этом в понедельник сообщает полиция графства.

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"Люди жаловались на резь в глазах и горле, - говорится в заявлении полиции. - Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась".

Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле. Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.

Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.

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