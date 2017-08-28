Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
Ротенберг: победа Оруджева и Исаакяна является шагом на пути создания прототипа LMP1Спорт 28 августа, 4:22
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже ВеликобританииПроисшествия 28 августа, 4:02
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской техникеМеждународная панорама 28 августа, 3:51
"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400Армия и ОПК 28 августа, 3:18
Мексика не будет платить за строительство стены на границе с СШАМеждународная панорама 28 августа, 3:02
"Ъ": заседание межправкомиссии по ВТС России и Саудовской Аравии пройдет до конца годаАрмия и ОПК 28 августа, 2:48
Лучший хоккеист студенческого чемпионата США Бутчер стал игроком "Нью-Джерси"Спорт 28 августа, 2:41
СМИ: в Беркли в ходе столкновений с участием ультраправых задержаны 10 человекМеждународная панорама 28 августа, 2:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Не менее 238 человек обратились за медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс (Великобритания) после контакта на побережье с облаком неизвестного газа. Об этом в понедельник сообщает полиция графства.
"Люди жаловались на резь в глазах и горле, - говорится в заявлении полиции. - Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась".
Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле. Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.
Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.