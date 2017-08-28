Губернатор Техаса: на ликвидацию последствий урагана "Харви" потребуются годы

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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Ликвидация ущерба, нанесенного штату Техас ураганом "Харви", займет несколько лет. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телекомпании CNN губернатор штата Техас Грегг Эббот.
"Ликвидация последствий урагана - это долгосрочный проект, - отметил он. - На это потребуются годы".
По его словам, сейчас основные усилия властей штата сосредоточены на том, чтобы эвакуировать жителей из затопленных районов. "Часть эвакуированных будут вывезены в район Далласа, часть - в район Сан-Антонио, - сообщил он. - Когда вода в затопленных районах спадет, мы будет обсуждать с представителями Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) вопрос о том, где их можно будет разместить".
По оценкам метеорологов, сообщила телекомпания CNN, на протяжении 24 часов в районе Хьюстона выпало 600 мм осадков и примерно такое же количество осадков ожидается в ближайшие четыре-пять дней, пока "Харви", ослабевший до тропического шторма, будет влиять на погоду в восточной части Техаса.
"Харви" унес жизни пяти человек. Это самый мощный ураган в США с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.