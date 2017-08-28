В Хасавюрте ликвидировали двое боевиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Двое участников так называемой хасавюртовской банды ликвидированы в ходе спецоперации на окраине Хасавюрта. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание", - уточнили в НАК.

На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. "Специалистами-взрывотехниками ФСБ обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", - сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

"К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка - от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников", - сообщили в НАК. Ранее сообщалось, что один сотрудник правоохранительных органов погиб и второй ранен.

Осуществляются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.