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Джабраилов может быть лишен права владения наградным оружием после ЧП в московском отеле

Происшествия
30 августа, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Ранее полиция возбудила дело против бизнесмена за стрельбу в гостинице рядом с Кремлем

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Умар Джабраилов может быть лишен права владения наградным оружием в судебном порядке после стрельбы 29 августа в московском отеле, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Суд по инициативе лицензионно-разрешительного управления столичной полиции в отдельном порядке рассмотрит вопрос о лишении Джабраилова права ношения наградного оружия", - сказал собеседник агентства.

Как информировали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении бизнесмена Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в потолок в гостинице в центре Москвы.

"Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ - "Хулиганство". Пострадавших в результате происшествия нет.

Джабраилов - российский миллиардер, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент "Творческого Союза художников России", основатель и руководитель Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Теперь Джабраилову, согласно санкциям ст. 213 УК РФ, грозит от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Данной статьей также предусмотрены принудительные, исправительные или обязательные работы.

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