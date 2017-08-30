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Мосгорсуд продлил до декабря срок ареста полковнику Захарченко

Происшествия
30 августа, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

После заседания адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать решение суда

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 8 декабря срок ареста бывшему замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Захарченко на три месяца, то есть до 8 декабря", - огласил решение судья.

Мосгорсуд закрыл заседание от слушателей и СМИ по просьбе прокуратуры. Адвокаты и сам Захарченко возражали.

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После заседания адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать решение суда.

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток по трем эпизодам.

Захарченко "прославился" не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.

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