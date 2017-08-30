Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в зерновой компании "Настюша"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы по заявлению казахстанского Forte Bank ввел наблюдение в зерновой компании "Настюша", сообщил ТАСС советник по коммуникациям зерновой компании Арсений Меситов.
"Да, подтверждаю информацию", - заявил Меситов, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы не видим основание для введения этой процедуры, наши юристы будут оспаривать решение в ближайшее время. Речь идет о деятельности на территории Казахстана. Какое отношение имеет процедура наблюдения в зерновой компании здесь, непонятно", - отметил Меситов.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы 19 августа арестовал главу зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.
Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве, выпускает муку под брендами "Настюша" и "Сокольническая". Компании принадлежит 8 хлебозаводов, на которых работает порядка семи тысяч человек.