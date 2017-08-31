Мосгорсуд 6 сентября проверит законность продления ареста экс-директору "Гоголь-центра"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 6 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, обвиняемому по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Представитель суда отметил, что также будет рассмотрена жалоба на продление меры пресечения бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.
"Рассмотрение апелляционных жалоб по Малобродскому, Масляевой и Итину назначены на 12:00 мск 6 сентября", - сказала она.