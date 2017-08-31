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Суд отправил в закрытую школу участниц массовых издевательств над школьницей в Ярославле

Происшествия
31 августа, 19:11 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 31, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что подростки выложили ролик с истязаниями в интернет

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Суд в Ярославле отправил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа двух участниц массового издевательства над школьницей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Ярославской области.

"Суд согласился с доводами следствия и направил подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на один год", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в середине августа 16 подростков в Ярославле заставляли девочку есть землю и танцевать обнаженной. Следствие установило личности всех подростков, издевавшихся над школьницей и выложивших ролик с истязаниями в интернет. Все они, за исключением девушки, которая, по версии следствия, активнее всех издевалась над потерпевшей, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности - им от 12 до 15 лет.

Шестнадцатилетней участнице издевательств предъявили обвинение по статьям УК РФ: "Истязание", "Побои" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью".

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