Полицейские задержали таксиста, сбившего сотрудника парковки аэропорта Внуково

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали водителя такси, который в аэропорту Внуково сбил мужчину и провез его на капоте автомобиля несколько метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По его словам, в полицию по району Внуково поступило заявление от руководителя парковки аэропорта Внуково. Как было установлено, водитель одного из таксомоторных парков на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на парковку. Один из работников аэропорта попытался его остановить, однако тот наехал на него, провез несколько метров на капоте, а затем скрылся. В результате происшествия сотрудник парковки получил незначительные травмы.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Дмитровском шоссе. Задержанный и автомашина доставлены в отдел МВД по району Внуково. Сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Видеоролик, запечатлевший момент ДТП, размещен в интернете в пятницу утром.