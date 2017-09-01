Полиция проверяет видео с таксистом, сбившим инспектора ГИБДД около аэропорта Внуково

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в интернете, где водитель такси недалеко от столичного аэропорта Внуково сбил сотрудника ГИБДД и провез его на капоте автомобиля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские приступили к изучению видео, и после его проверки будет принято соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.

Видеоролик размещен в интернете в пятницу утром. На нем можно увидеть, как водитель такси желтого цвета, грубо нарушая правила дорожного движения, сбивает сотрудника ГИБДД, который пытается остановить машину, но у него не получается, он попадает на капот автомобиля, и таксист провозит его несколько метров.