Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Курортов Северного Кавказа Олег Горчев найден мертвым в своей квартире в комплексе "Москва-Сити". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, смерть носит ненасильственный характер.

"В пятницу в 17:10 мск в полицию поступила информация об обнаружении тела 41-летнего мужчины в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде. Проводится проверка в соответствии с действующим законодательством", - сообщил собеседник агентства.

Там отметили, что сотрудники полиции при выезде на место происшествия в ходе осмотра тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

СК начал проверку по факту смерти Горчева. "При визуальном осмотре видимых следов, связанных с криминальным характером смерти, не обнаружено. Причины смерти будут установлены в ходе судмедэкспертизы. По данному факту проводится проверка", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По словам собеседника агентства, 40-летний мужчина не выходил на связь, его родственники забеспокоились и к нему в квартиру в Красногвардейском проезде, 15 приехал отец. "Он обнаружил тело сына в ванной комнате", - уточнили в ГСУ.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной смерти Горчева мог стать несчастный случай.