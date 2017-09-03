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Кузнецова отправится в Краснодар для выяснения обстоятельств смерти избитого школьника

Происшествия
3 сентября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

По данным следствия, 12-летний подросток несколько раз ударил одноклассника металлической трубой

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отправится в Краснодар для выяснения ситуации со смертью школьника, избитого одноклассником. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Страшно, когда гибнут дети, да еще и при участии других детей, и в мирное время, как недавно произошло на Кубани... Я сразу после возложения цветов и панихиды еду в аэропорт, в Краснодар, где будем разбираться и в этом случае", - говорится в заявлении на странице Кузнецовой.

Она пояснила, что приняла участие в панихиде памяти жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в школе №1 в городе Беслан.

Тело 13-летнего подростка с открытой черепно-мозговой травмой было найдено 1 сентября на заброшенном участке возле поселка Голубая Нива в Краснодарском крае. По данным следствия, вечером 31 августа 12-летний подросток несколько раз ударил одноклассника по голове металлической трубой, причем свидетелями произошедшего стали другие школьники. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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