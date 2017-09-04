Мэр сахалинского Корсакова подозревается в получении взятки

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр города Корсаков на юге Сахалина Александр Рудаков подозревается в получении 500 тыс. рублей - части взятки в 7 млн рублей за общее покровительство. Об этом в понедельник сообщила пресс- служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.
"По версии следствия, 3 сентября 2017 года подозреваемый получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью деньги в размере 500 тыс. рублей, являющиеся частью взятки в размере 7 млн рублей за общее покровительство", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отстранил Рудакова от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда.