СЖР обратится в Генпрокуратуру и СК в связи с инцидентом с машиной журналистки Латыниной

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратится в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет (СК) в связи с возможным поджогом машины журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Об этом говорится в заявлении СЖР.
"Союз журналистов России считает безнаказанность преступлений в отношении журналистов одним из наиболее острых вопросов, стоящих не только перед отечественным, но и международным журналистским сообществом, - подчеркнуто в заявлении. - В связи с этим СЖР подготовит обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ о недопустимости затягивания расследований по делу о нападении на Юлию Латынину".
"Лица, виновные в этом и предыдущих нападениях, должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в документе.
3 сентября в полицию поступила информация о возгорании автомобиля 2002 года выпуска на территории одного из поселений ТиНАО Москвы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Латынина в настоящее время находится не в России, а по факту инцидента с автомобилем в спасательные службы обратился ее отец.