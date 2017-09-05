Астахов: стрелявшему в Ивантеевке школьнику может грозить до четырех лет колонии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатилетнему ученику 9-го класса школы №1 в Ивантеевке, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить от 2,5 года до четырех лет колонии для несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Астахов.

"С 14 лет могут подлежать уголовной ответственности лица, совершившие хулиганство при отягчающих обстоятельствах [ст. 213 УК РФ]. В данном случае - с применением взрывчатых веществ. Санкция за данное преступление - от пяти до восьми лет для совершеннолетнего и половина максимального срока для несовершеннолетнего, то есть четыре года. Конечно, деяние может быть переквалифицировано, например, на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести [ст. 112 УК РФ] и тогда подросток получит 2,5 года", - рассказал Астахов.

Адвокат также предположил, что подростку может быть предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. "Очевидно, будет несколько составов, наказание будет определено по совокупности совершенных преступлений", - отметил он.

Кроме того, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявил, что в отношении школьника будет назначена психиатрическая экспертиза. "Если выяснится, что он невменяем, то уголовной ответственности удастся избежать, и он будет направлен на принудительное лечение по решению суда", - подчеркнул Астахов. "Необходимо также выяснить не состоял ли он в каких-либо экстремистских сообществах и что его побудило к подобным действиям", - резюмировал адвокат.