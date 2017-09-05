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Астахов: стрелявшему в Ивантеевке школьнику может грозить до четырех лет колонии

Происшествия
5 сентября, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Адвокат предположил, что подростку может быть предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатилетнему ученику 9-го класса школы №1 в Ивантеевке, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить от 2,5 года до четырех лет колонии для несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Астахов.

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"С 14 лет могут подлежать уголовной ответственности лица, совершившие хулиганство при отягчающих обстоятельствах [ст. 213 УК РФ]. В данном случае - с применением взрывчатых веществ. Санкция за данное преступление - от пяти до восьми лет для совершеннолетнего и половина максимального срока для несовершеннолетнего, то есть четыре года. Конечно, деяние может быть переквалифицировано, например, на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести [ст. 112 УК РФ] и тогда подросток получит 2,5 года", - рассказал Астахов.

Адвокат также предположил, что подростку может быть предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса РФ. "Очевидно, будет несколько составов, наказание будет определено по совокупности совершенных преступлений", - отметил он.

Кроме того, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявил, что в отношении школьника будет назначена психиатрическая экспертиза. "Если выяснится, что он невменяем, то уголовной ответственности удастся избежать, и он будет направлен на принудительное лечение по решению суда", - подчеркнул Астахов. "Необходимо также выяснить не состоял ли он в каких-либо экстремистских сообществах и что его побудило к подобным действиям", - резюмировал адвокат.

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Стрельба в школе в Ивантеевке
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Астахов, Павел Алексеевич
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