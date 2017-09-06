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Экс-замглавы Спецстроя Загорулько останется под домашним арестом до ноября

Происшествия
6 сентября, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Загорулько обвиняется в мошенничестве и получении взятки в виде двух автомобилей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы продлил до 1 ноября срок домашнего ареста бывшему первому заместителю директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александру Загорулько, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил в отношении Загорулько меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 ноября", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Ранее Загорулько находился под стражей, но в июне суд по ходатайству следствия перевел его под домашний арест. Обвиняемому запрещено покидать жилое помещение, пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с представителями СМИ.

Загорулько признал вину. Как следует из озвученных в суде материалов дела, он получил взятку в виде раритетной машины "Волга" стоимостью 1,5 млн рублей и автомобиля "Лексус", цена которого составляет 4,5 млн рублей.

По версии следствия, Загорулько являлся участником хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ. Как уточнили в суде, это военные объекты на острове Итуруп в Сахалинской области, военный городок Кубинка-2, Чернышевские казармы в Москве и военные склады в Тверской области. По уголовному делу проходит также другой экс-замглавы Спецстроя Александр Буряков. Ранее он также был отпущен из СИЗО под домашний арест.

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