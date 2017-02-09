Суд освободил из СИЗО замглаву Спецстроя Бурякова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения заместителю директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александру Бурякову, обвиняемому в мошенничестве, освободил его из СИЗО и поместил под домашний арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Хамовнический суд изменил Бурякову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Срок домашнего ареста установлен до 2 апреля", - сказала она

Ранее Тверской суд продлил до конца февраля срок содержания под стражей двух других фигурантов дела - бывшего первого заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько и предпринимателя Кадыра Караханова.

Загорулько, Буряков и Караханов обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), им грозит до 10 лет заключения. По версии следствия, Загорулько участвовал в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ. Обвиняемые себя виновными не признают.