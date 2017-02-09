Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд освободил из СИЗО замглаву Спецстроя Бурякова

Происшествия
9 февраля, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Александр Буряков до 2 апреля помещен под домашний арест
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения заместителю директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александру Бурякову, обвиняемому в мошенничестве, освободил его из СИЗО и поместил под домашний арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Хамовнический суд изменил Бурякову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Срок домашнего ареста установлен до 2 апреля", - сказала она

Ранее Тверской суд продлил до конца февраля срок содержания под стражей двух других фигурантов дела - бывшего первого заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько и предпринимателя Кадыра Караханова.

Загорулько, Буряков и Караханов обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), им грозит до 10 лет заключения. По версии следствия, Загорулько участвовал в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ. Обвиняемые себя виновными не признают.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама