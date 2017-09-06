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Приговор по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко огласят 17 октября

Происшествия
6 сентября, 13:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, сентября. /ТАСС

Ранее прокурор попросил суд дать Юрченко четыре года колонии и взыскать с него 14 млн рублей

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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

© Анатолий Струнин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Приговор по делу о превышении полномочий бывшим губернатором Новосибирской области Василием Юрченко будет оглашен 17 октября. Судья Алла Веселых удалилась в совещательную комнату для принятия решения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения до 17 октября", - сказала судья.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода.

По словам прокурора, Юрченко также лоббировал интересы компании "Тактика", которая планировала приобрести участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что повлекло ущерб бюджету Новосибирской области. При этом сумму ущерба прокуратура снизила с первоначальных 17,7 до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате компания "Газтранском" недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.

За 1,5 года по делу, которое содержит больше 100 томов, было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, возглавлявший ранее Новосибирскую область, также дал показания в суде, заявив, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.

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