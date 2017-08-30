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Адвокаты экс-губернатора Новосибирской области попросили суд полностью его оправдать

Сибирь
30 августа, 9:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, августа. /ТАСС

Ранее гособвинитель просил для Василия Юрченко четыре года колонии

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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Третий адвокат бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, Александр Балян вслед за двумя своими коллегами заявил в среду в суде, что он будет просить полного оправдания своего подзащитного. Ранее гособвинитель просил для Юрченко 4 года колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мы хотим оправдательного приговора, я это сразу хочу сказать. Мы надеялись на оправдательный приговор с первого дня, как только Юрченко появился на допросе", - сказал в начале своего выступления в судебных прениях адвокат Балян. Он сразу предупредил, что в своей речи планирует критиковать позицию прокуратуры.

Во вторник в прениях выступили сам Юрченко и два других его адвоката: Владимир Бригадин и Игорь Шурпик. Оба защитника просили суд оправдать их подзащитного. Юрченко еще раз выступит в суде с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода. По словам прокурора, Юрченко также лоббировал интересы компании "Тактика", которая планировала приобрести участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что повлекло ущерб бюджету Новосибирской области. При этом сумму ущерба прокуратура снизила с первоначальных 17,7 млн до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

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По оценке следствия, в результате компания "Газтранском" недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактики" принимало руководство области без его участия.

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