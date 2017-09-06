Главе компании "Настюша" Пинкевичу вменяют ущерб на 159 млн рублей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главе группы компаний "Настюша" - крупнейшего в столице хлебопроизводителя - Игорю Пинкевичу, обвиняемому в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", вменяют 159 млн рублей ущерба. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Ширинян.
"Моему подзащитному вменяют мошенничество на сумму 159 млн рублей. Свою вину мой подзащитный не признает", - сказал адвокат, отметив, что из-за состояния здоровья Пинкевич содержится в больнице при СИЗО "Матросская Тишина".
19 августа районный суд вынес постановление о заключении Пинкевича под стражу сроком до 12 октября. Как ранее пояснили в компании, Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов. По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих жилых районов. В компании "Настюша" прошли обыски. Также были арестованы еще несколько сотрудников помимо Пинкевича.