В Facebook заявили о незаконном распространении тысяч политических сообщений из России

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в социальной сети Facebook, выступил в среду с утверждением о том, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой сети политической информации посредством создания ложных учетных записей и страниц.

"Рассматривая закупки рекламы, мы обнаружили приблизительно $100 тыс., потраченные в период с июня 2015 года по май 2017-го и имеющие отношение примерно к 3 тыс. рекламным страницам, которые были привязаны к приблизительно 470 ложным аккаунтам и страницам в нарушение нашей политики. Согласно проведенному нами анализу, эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом, ими, вероятно, управляли из России", - отметил Стамос в общественном разделе Facebook.

Он также заверил, что все эти учетные записи и страницы уже заблокированы. При этом Стамос подчеркивает, что большая часть этих аккаунтов "не имела прямого отношения к президентским выборам, голосованию или к конкретному кандидату". Вместо этого, через эти страницы распространялись общественные и политические заявления на спорные темы, такие как контроль за оружием, иммиграция, защита прав сексуальных меньшинств и так далее.

Позже выяснилось, что в соцсети обнаружились еще 2,2 тыс. рекламных объявлений политической направленности. На них владельцы учетных записей потратили приблизительно $50 тыс. В Facebook установили, что хозяева новых аккаунтов не действовали организованно и не были зарегистрированы в России.

"В ходе последнего по времени обзора мы искали рекламные сообщения, предположительно, из России, включая даже те, которые не демонстрировали признаков какой-либо связи или отношения с организованными усилиями. Поиск носил самый общий характер и, в частности, касался аккаунтов с IP-адресами США, но с настройками на русском языке. Эти аккаунты необязательно нарушали какой-либо конкретный закон или правило. Мы обнаружили около 2,2 тыс. объявлений, на которые было израсходовано приблизительно $50 тыс.", - утверждал Стамос.

Он также заверил, что все эти учетные записи и страницы уже заблокированы. При этом Стамос подчеркивает, что большая часть этих аккаунтов "не имела прямого отношения к президентским выборам, голосованию или к конкретному кандидату". Вместо этого, через эти страницы распространялись общественные и политические заявления на спорные темы, такие как контроль за оружием, иммиграция, защита прав сексуальных меньшинств и так далее.

Facebook помимо создания обычных сообществ и учетных записей предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных рекламных аккаунтов под разные цели, к примеру, для повышения узнаваемости бренда, увеличения продаж и так далее.