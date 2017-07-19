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СМИ: Facebook планирует предлагать новости по платной подписке

Общество
19 июля, 18:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июля. /ТАСС

Такой подход станет реакцией на призывы со стороны издателей не размещать новостной контент в соцсети бесплатно

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Материал из 1 страницы
© EPA/RITCHIE B. TONGO

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook планирует запустить новостной сервис, основанный на платной подписке. Об этом сообщил в среду американский онлайн-портал TheStreet.

По его данным, сервис будет создан на основе уже имеющейся в соцсети функции под названием "Быстрые статьи", которая позволяет пользователям читать материалы различных сайтов и электронных версий газет в своей новостной ленте.

Как сообщает портал, представитель соцсети Кэмпбелл Браун заявил на прошедшей конференции цифровых издательств в Нью-Йорке, что Facebook хочет ограничить просмотр таких статей, перенаправляя пользователей на сайты издателей, чтобы осуществить платную подписку.

Браун отметил, что такой подход станет реакцией на призывы к соцсети со стороны издателей не размещать новостной контент в соцсети бесплатно. При этом планируется установить лимит на бесплатное прочтение 10 новостей, сообщает TheStreet.

По данным портала, тестирование новой функции начнется в октябре этого года. Представители Facebook пока никак официально не прокомментировали данную информацию.

Facebook - одна из ведущих соцсетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. В настоящее время 33-летний Цукерберг является главой владеющей соцсетью одноименной компании. Число активных пользователей соцсети по всему миру достигло уже 2 млрд человек.

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