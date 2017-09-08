Адвокаты высокопоставленных сотрудников СК опровергли появление в деле новых эпизодов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Дениса Никандрова, главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, обвиняемых во взяточничестве, опровергла появление в уголовном деле новых эпизодов.

"Никаких новых эпизодов в деле нет. Никандров вину в получении взятки как не признавал, так и не признает. Никаких ходатайств он не подавал о заключении сделки со следствием, и никаких соглашений с ним со стороны следствия не заключено", - сообщил ТАСС адвокат Никандрова Алексей Мезенцев. "Об этих фактах (опубликованных в СМИ - прим. ТАСС) нам ничего не известно", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на своего источника, близкого к расследованию, опубликовала статью, в которой говорится, что в деле высокопоставленных сотрудников СК появились новые эпизоды, а сам Никандров готовится заключить сделку со следствием. "Одним из условий заключения сделки с обвиняемым, предусматривающей существенное смягчение для него наказания, стало получение от господина Никандрова новой информации, изобличающей его самого и его предполагаемых подельников. Такую информацию обвиняемый, по данным собеседника "Ъ", уже дал, раскрыв для ФСБ схему получения взяток через банковские карты, оформленные в одном из европейских кредитных учреждений" - говорится в статье.

"Никаких карт, кроме зарплатной Сбербанка и Альфа-банка, у Никандрова не изымалось при обыске", - подчеркнул адвокат Мезенцев.

В свою очередь адвокат Максименко Андрей Гривцов и адвокат Ламонова Ольга Лукманова также не смогли подтвердить появление в деле новых эпизодов. "По этому поводу мне ничего не известно", - отметил Гривцов.

Дело о взятках

Мосгорсуд 13 июля на три месяца продлил офицерам срок ареста. Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

Как ранее стало известно в суде, Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде 50 тыс. долларов и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение другого криминального авторитета - Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец), одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Как сообщил следователь в суде, по результатам фоноскопической экспертизы был установлен факт общения Максименко с Калашовым.

Срок следствия по делу установлен до 15 ноября 2017 года.