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Ущерб заморских департаментов Франции от "Ирмы" оценивается в €1,2 млрд

Происшествия
9 сентября, 14:54 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, сентября. /ТАСС

По оценке местных властей, после прохождения урагана около 60% домов на Сен-Мартене являются непригодными для проживания

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ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Материальный ущерб, нанесенный французским островам Сен-Мартен и Сен-Бартельми ураганом "Ирма", оценивается в €1,2 млрд. Об этом сообщили в субботу во французской государственной службе страхования CCR.

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"Это сумма ущерба, который в результате удара стихии был нанесен домам, транспортным средствам и местным предприятиям", - уточнила служба. "Ураган стал для Франции одним из самых разрушительных в течение последних 35 лет", - подчеркнули в CCR.

По оценке местных властей, после прохождения "Ирмы" около 60% домов на Сен-Мартене являются непригодными для проживания.

Ураган пятой категории "Ирма" в среду обрушился на регион Карибского бассейна, затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Ирма" - самый сильный из всех ураганов, когда-либо зафиксированных в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива.

Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через регион превышала 72 м/с и при порывах достигала 105 м/с. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, высота волн при этом достигала 12 метров.

По данным агентства Associated Press, жертвами урагана уже стали 22 человека.

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