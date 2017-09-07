Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 г. ураган "Ирма", достигший максимальной пятой категории мощности, прошел над государствами и территориями Карибского бассейна, вызвав сильные разрушения.

Стихия уничтожила более 90% строений на острове Сен-Мартен (заморское сообщество Франции) и на острове Барбуда (государство Антигуа и Барбуда). По словам премьера этой островной страны Гастона Брауна, ущерб составил $150 млн, или 10% годового ВВП страны. По оценкам ООН, всего от последствий урагана могут пострадать до 37 млн жителей Карибского бассейна. Согласно Национальному центру по наблюдению за ураганами США, "Ирма" - один из самых сильных ураганов за все время метеорологических исследований. Максимальная скорость ветра при прохождении урагана - более 295 км/ч (при порывах - до 380 км/ч). В настоящее время "Ирма" движется по направлению к атлантическому побережью США. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о самых мощных ураганах над Северной Атлантикой с 1980 г.

Возникновение и классификация ураганов

Сезон ураганов в Атлантике обычно длится с 1 июня по 30 ноября. В это время над поверхностью океана формируются наиболее сильные циклоны - воздушные массы в виде вращающегося против часовой стрелки огромного атмосферного вихря с пониженным давлением в центре. Они сопровождаются грозами, ливневыми осадками и сильным ветром. Циклоны низкой интенсивности называют тропическими депрессиями. Когда скорость ветра превышает 63 км/ч, циклон становится тропическим штормом, 118 км/ч - ураганом.

С начала 1950-х гг. Всемирная метеорологическая организация присваивает тропическим штормам и ураганам имена собственные. По традиции, ураганы называют английскими, испанскими и французскими именами. До 1979 г. они были только женскими, затем было принято решение чередовать их с мужскими. Имена повторяются каждые шесть лет, за исключением тех, которые были присвоены наиболее разрушительным и смертоносным ураганам.

Потенциальный ущерб от ураганов измеряется по шкале Саффира - Симпсона. Она включает в себя пять категорий: первая обозначает минимальный ущерб, а пятая - катастрофический.

Статистика

Наблюдение за ураганами над Северной Атлантикой ведется с 1851 г. В среднем за сезон происходит 18-19 штормов и ураганов, но в отдельные годы их число превышало 20.

Первый ураган пятой категории мощности (скорость ветра превышает 252 км/ч) был зафиксирован в 1924 г. По мнению ученых, вероятно, до этого столь сильные ураганы проходили над поверхностью океана, минуя острова и побережья, поэтому данные о них не были зарегистрированы.

Ураганы пятой категории мощности - довольно редкое явление. Согласно Национальному управлению по исследованию океана и атмосферы США, с 1924 г. лишь 35 ураганов (включая "Ирму") достигли такой силы. Это составляет около 4% от всех атлантических ураганов. Большая часть из них фиксировалась в период с августа по сентябрь (пик сезона этого природного явления).

Самые мощные ураганы пятой категории с 1980 г.

Самым мощным в истории наблюдений считается ураган "Аллен", который прошел над Атлантикой 31 июля - 11 августа 1980 г. Максимальная скорость ветра достигала 305 км/ч. От стихии пострадали острова Карибского бассейна, северная и восточная часть Мексики и южная часть штата Техас (США). Жертвами "Аллена" стали 269 человек, материальный ущерб составил $1,3 млрд.

12-19 сентября 1988 г. ураган "Гилберт" пронесся над Карибским морем и обрушился на побережье Мексики (максимальная скорость ветра - 295 км/ч). Он унес жизни более 300 человек, преимущественно в Мексике, уничтожил строения и практически весь урожай на пострадавших территориях. По приблизительным оценкам, совокупный экономический ущерб превысил $7 млрд.

23-28 августа 1992 г. ураган "Эндрю" (максимальная скорость - 280 км/ч) прошел над Багамскими островами и над американскими штатами Флорида и Луизиана. На Багамах жертвами "Эндрю" стали четыре человека, экономический ущерб составил $250 млн. Однако наибольшие потери от стихии понесла южная часть США, где погибли более 60 человек, а восстановление обошлось в $26 млрд.

26 октября - 9 ноября 1998 г. над Центральной Америкой бушевал ураган "Митч", прошедший над Гондурасом, Никарагуа, Гватемалой, Сальвадором, а также американским штатом Флорида. Максимальная устойчивая сила ветра составляла 285 км/ч (при порывах - до 320 км/ч). Количество его жертв точно не установлено. По приблизительным данным, их число превышает 20 тыс. человек (11 тыс. погибших и примерно столько же пропавших без вести). По числу жертв и масштабу разрушений "Митч" уступает только Великому урагану "Сан-Каликсто II", обрушившемуся на Карибы в 1780 г., когда погибли более 27 тыс. человек. В результате урагана "Митч" 2,7 млн человек остались без крова (большинство из них - жители Гондураса и Никарагуа), экономический ущерб составил более $6 млрд.

6 сентября 2003 г. над Атлантикой сформировался шторм "Изабель", который затем перерос в ураган и достиг пятой категории мощности (максимальная скорость ветра - 270 км/ ч). Он обрушился на острова Карибского бассейна и достиг южных штатов США. Его жертвами стали 17 человек, еще более 30 погибли в результате вызванного им наводнения. На восстановление разрушенных районов понадобилось $3,6 млрд.

2-24 сентября 2004 г. над Карибским морем, Мексиканским заливом и атлантическим побережьем США бушевал ураган "Иван" (максимальная скорость - 270 км/ч). Во время своего прохождения он вызвал наибольшее число торнадо, чем все остальные ураганы в истории наблюдений - более 100. Больше всего от стихии пострадали Гренада, Ямайка, Каймановы острова, Куба, а также американские штаты Флорида и Алабама. Общее число погибших - более 90 человек, материальный ущерб составил $23 млрд.

25-29 августа 2005 г. на Мексиканский залив и южное побережье США обрушился ураган "Катрина" - один из самых разрушительных на территории США (максимальная скорость ветра - 280 км/ч). От стихии пострадали штаты Флорида, Алабама, Луизиана и Миссисипи. Наибольший ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 человек. Материальный ущерб от урагана превысил $108 млрд.

18-26 сентября 2005 г. над Мексиканским заливом и США пронесся ураган "Рита" (максимальная устойчивая скорость - 285 км/ч). Основной удар пришелся по границе между американскими штатами Техас и Луизиана, сильно пострадали города Бомонт и Порт-Артур. Около 100 тыс. жителей были эвакуированы. По разным данным, число жертв урагана колеблется от 100 до 120 человек. Экономический ущерб составил $12 млрд.

18-27 октября 2005 г. над островами Карибского моря, Мексиканским заливом, полуостровом Юкатан и южной частью США бушевал ураган "Вильма" (максимальная скорость ветра - 295 км/ч). Наибольшим разрушениям подверглись Куба, Мексика и американский штат Флорида. В общей сложности "Вильма" унесла жизни почти 90 человек. Экономический урон от стихии превысил $20 млрд.

13-27 августа 2007 г. над островами Карибского моря, странами Центральной Америки, Мексикой и США пронесся ураган "Дин" (максимальная скорость - 280 км/ч). Его жертвами стали около 40 человек, а материальные убытки составили $1,6 млрд.