Канадские авиакомпании массово вывозят туристов с Карибов из-за урагана "Ирма"

ОТТАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Три канадские авиакомпании - Air Transat, WestJet и Air Canada - направили в страны Карибского бассейна дополнительные самолеты для эвакуации туристов из-за надвигающегося урагана "Ирма". Об этом в среду сообщили представители авиаперевозчиков.

В среду в Доминиканскую Республику и британские заморские территории Тёркс и Кайкос вылетели 15 бортов Air Transat и три борта WestJet. "Число мест в самолетах соответствует числу наших клиентов, которые вылетели ранее в эти страны", - сообщил представитель WestJet Роберт Палмер. В четверг этот авиаперевозчик направит еще несколько самолетов на Кубу для эвакуации туристов из курортных мест Санта-Клара и Кайо-Коко.

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada также направила несколько бортов для вывоза своих клиентов из курортных мест на Антигуа и Барбуда, Доминиканской Республики и Тёркс и Кайкос. "Мы внимательно следим за развитием ситуации и предпринимаем необходимые шаги по оказанию помощи нашим клиентам", - заявили в ее представительстве в Монреале. Перевозчик также объявил о замене малогабаритных самолетов рейсами из Канады на Кубу и в американский штат Флорида на более крупные, чтобы оперативно вывезти как можно больше желающих покинуть эти регионы. О количестве туристов, которых эвакуируют канадские авиаперевозчики, не сообщается.

По данным американского национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" - самый сильный из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Во вторник ураган достиг высшей, пятой, категории силы по шкале Саффира-Симпсона. В среду стало известно, что два человека погибли и два были тяжело ранены в результате прохождения стихии в заморских департаментах Франции. Скорость ветра при этом превышала 260 км/ч (72 м/с) и в порывах достигала 380 км/ч (106 м/с).