Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канадские авиакомпании массово вывозят туристов с Карибов из-за урагана "Ирма"

Общество
7 сентября, 11:02 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Борты в страны Карибского бассейна направили авиакомпании Air Transat, WestJet и Air Canada

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Три канадские авиакомпании - Air Transat, WestJet и Air Canada - направили в страны Карибского бассейна дополнительные самолеты для эвакуации туристов из-за надвигающегося урагана "Ирма". Об этом в среду сообщили представители авиаперевозчиков.

Смотрите также

Ураган "Ирма" оставил без электричества 900 тыс. жителей Пуэрто-Рико

На острове Сен-Мартен из-за "Ирмы" погибли шесть человек

Ричард Брэнсон переждет ураган "Ирма" в винном погребе

Два человека погибли от урагана "Ирма" на Французских Антильских островах

В среду в Доминиканскую Республику и британские заморские территории Тёркс и Кайкос вылетели 15 бортов Air Transat и три борта WestJet. "Число мест в самолетах соответствует числу наших клиентов, которые вылетели ранее в эти страны", - сообщил представитель WestJet Роберт Палмер. В четверг этот авиаперевозчик направит еще несколько самолетов на Кубу для эвакуации туристов из курортных мест Санта-Клара и Кайо-Коко.

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada также направила несколько бортов для вывоза своих клиентов из курортных мест на Антигуа и Барбуда, Доминиканской Республики и Тёркс и Кайкос. "Мы внимательно следим за развитием ситуации и предпринимаем необходимые шаги по оказанию помощи нашим клиентам", - заявили в ее представительстве в Монреале. Перевозчик также объявил о замене малогабаритных самолетов рейсами из Канады на Кубу и в американский штат Флорида на более крупные, чтобы оперативно вывезти как можно больше желающих покинуть эти регионы. О количестве туристов, которых эвакуируют канадские авиаперевозчики, не сообщается.

По данным американского национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" - самый сильный из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Во вторник ураган достиг высшей, пятой, категории силы по шкале Саффира-Симпсона. В среду стало известно, что два человека погибли и два были тяжело ранены в результате прохождения стихии в заморских департаментах Франции. Скорость ветра при этом превышала 260 км/ч (72 м/с) и в порывах достигала 380 км/ч (106 м/с).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма"
Страны
США Канада Доминиканская Республика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
Во время выступления Порошенко депутаты Рады подняли плакаты против репрессий и коррупции
3
Порошенко: на Украине растет спрос на коммунистическую идеологию
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
6
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама