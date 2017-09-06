Два человека погибли от урагана "Ирма" на Французских Антильских островах

Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - ФрейреСпорт 7 сентября, 0:09
Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибалсяСпорт 6 сентября, 23:52
Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мираСпорт 6 сентября, 23:46
Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US OpenСпорт 6 сентября, 23:06
Епанчинцев: хоккеистам "Спартака" не хватило свежести в игре с "Йокеритом"Спорт 6 сентября, 22:46
Парламент Каталонии одобрил закон о референдумеМеждународная панорама 6 сентября, 22:37
Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал будет переигран из-за нечестного судействаСпорт 6 сентября, 22:37
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре МосквыОбщество 6 сентября, 22:04
США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 6 сентября, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и два тяжело ранены в результате урагана "Ирма" в заморских департаментах Франции. Об этом, как сообщило агентство France Presse, заявила в среду Анник Жирарден, министр заморских территорий Франции.
Как сообщил ранее в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, "островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми нанесен крупный ущерб и следует ожидать, что будут жертвы". "Итог урагана будет жестоким", - подчеркнул президент. Более точные данные должен сообщить вечером в четверг премьер- министр Франции Эдуар Филипп.
Скорость ветра при прохождении урагана превышала 260 км/ ч и в порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Под давлением ветра произошло повышение уровня моря на 5 м, волны при этом достигали 12 м.
В результате на обоих островах вышли из строя электростанции. Со многих домов сорваны крыши. В пожарных частях оказались затоплены водой пожарные машины.
Почти полностью прервана связь. В настоящее время власти Франции срочно перебрасывают на острова отряды спасателей и медиков.