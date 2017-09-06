Два человека погибли от урагана "Ирма" на Французских Антильских островах

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и два тяжело ранены в результате урагана "Ирма" в заморских департаментах Франции. Об этом, как сообщило агентство France Presse, заявила в среду Анник Жирарден, министр заморских территорий Франции.

Как сообщил ранее в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, "островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми нанесен крупный ущерб и следует ожидать, что будут жертвы". "Итог урагана будет жестоким", - подчеркнул президент. Более точные данные должен сообщить вечером в четверг премьер- министр Франции Эдуар Филипп.

Скорость ветра при прохождении урагана превышала 260 км/ ч и в порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Под давлением ветра произошло повышение уровня моря на 5 м, волны при этом достигали 12 м.

В результате на обоих островах вышли из строя электростанции. Со многих домов сорваны крыши. В пожарных частях оказались затоплены водой пожарные машины.

Почти полностью прервана связь. В настоящее время власти Франции срочно перебрасывают на острова отряды спасателей и медиков.