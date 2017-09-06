СМИ: ураган "Ирма" может оставить некоторые районы Пуэрто-Рико без света на полгода

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Некоторые регионы островного государства Пуэрто-Рико, к территории которого приближается ураган пятой категории "Ирма", могут после удара стихии оказаться обесточены на протяжении до шести месяцев. Об этом сообщила в среду газета The Miami Herald.
Она ссылается на главу государственной энергокомпании Пуэрто-Рико Рикардо Рамоса, который заявил, что из-за экономического кризиса, в котором пребывает страна, и обветшалой инфраструктуры восстановить энергию в некоторых районах после удара стихии будет невозможно на протяжении от четырех месяцев до полугода. При этом, по его прогнозам, в центральных районах государства подача электричества может быть возобновлена в течение недели после вероятного отключения.
Сейчас эпицентр урагана находится менее чем в 225 км к востоку от Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико, и перемещается в западном направлении со скоростью около 7 м/с. По прогнозам метеорологов, "Ирма" к вечеру среды окажется у северного побережья Пуэрто-Рико, а в четверг - у Доминиканской Республики.
При этом, как ожидается, эпицентр урагана не достигнет непосредственно территории Пуэрто-Рико, а пройдет севернее. Но страна все равно попадет в зону влияния атмосферного явления, которое принесет с собой ливневые дожди и штормовой ветер. Как заявили власти этого ассоциированного с США государства, они подготовили несколько временных убежищ, которые смогут вместить до 60 тыс. человек.