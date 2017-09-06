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От урагана "Ирма" могут пострадать до 37 млн человек

Происшествия
6 сентября, 21:33 UTC+3 ООН ООН 6, сентября. /ТАСС

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

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ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Сильнейший ураган "Ирма", движущийся в сторону островов Карибского моря, может затронуть до 37 млн жителей региона. Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он сообщил, что гуманитарные агентства ООН направили группу специалистов на Барбадос, которая будет сотрудничать с региональным агентством по реагированию на чрезвычайные ситуации (Caribbean Disaster Emergency Management Agency). По его словам, ООН готова направить дополнительные команды в пострадавшие районы в случае необходимости. "До 37 млн человек могут подвергнуться воздействию урагана", - добавил Дюжаррик.

По его словам, к удару стихии готовится миссия ООН, развернутая в Гаити. Ранее в этом году Совет Безопасности ООН принял решение о выводе миротворцев из страны, однако на ее территории все еще остается "некоторое количество военнослужащих и полиции", отметил представитель генсека.

Ураган "Ирма" достиг к настоящему времени высшей 5-й категории силы по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах, согласно оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, превысила 295 км/ч. Специалисты подчеркивают, что "Ирма" - самый мощный ураган из когда-либо зафиксированных в Атлантическом океане.

Надвигающийся циклон побудил некоторые страны начать эвакуацию туристов с островов Карибского бассейна, Госдепартамент предупредил американских граждан об опасности поездок на Кубу, в Доминиканскую Республику и Гаити.

Ожидается, что "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а в воскресенье - южной части штата Флорида, где проживают 20 млн человек. На континентальной части Соединенных Штатов вовсю идет подготовка к удару стихии.

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