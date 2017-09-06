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Госдеп предупредил об опасности поездок на Кубу из-за урагана "Ирма"

Происшествия
6 сентября, 20:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

В заявлении отмечается, что из-за плохих погодных условий госслужащие могут временно покинуть остров вместе с семьями, если сочтут нужным

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© EPA-EFE/NOAA/NASA

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент предупредил в среду сограждан об опасности поездок в ближайшие дни на Кубу из-за надвигающегося урагана "Ирма". Всем американским правительственным служащим, находящимся на Кубе, дано разрешение покинуть вместе с семьями остров, если они сочтут необходимым это сделать.

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Ранее аналогичное предупреждение Госдеп распространил в отношении поездок на Гаити и в Доминиканскую республику.

Как отмечается в заявлении Госдепа, "ливневые дожди и сильные порывы ветра могут привести к опасным для жизни наводнениям, паводкам и оползням".

Ураган "Ирма" достиг к настоящему времени высшей 5-й категории силы по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах, согласно оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, превысила 295 км/ч. Специалисты подчеркивают, что "Ирма" - самый мощный ураган из когда-либо зафиксированных в Атлантическом океане.

Ожидается, что "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а в воскресенье - южной части штата Флорида, где проживают 20 млн человек. Губернатор Флориды Рик Скотт сообщил, что свыше 1 тыс. национальных гвардейцев уже готовы незамедлительно приступить к оказанию возможной помощи жителям штата. Если потребуется, будут привлечены еще 5 тыс. военнослужащих.

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