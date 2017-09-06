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Авиакомпании Канады эвакуируют туристов из стран Карибского бассейна из-за урагана "Ирма"

Происшествия
6 сентября, 16:27 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 6, сентября. /ТАСС

В частности, 13 самолетов вылетели в среду утром в Доминиканскую республику и британские заморские территории Тёркс и Кайкос

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ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Канадские авикомпании Air Transat и WestJet направили в страны Карибского бассейна свои самолеты для эвакуации туристов из-за надвигающегося урагана "Ирма". Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

ТАСС/Reuters

Утром 6 сентября по местному времени в Доминиканскую Республику и британские заморские территории Тёркс и Кайкос вылетели десять бортов Air Transat и три борта WestJet. "Число мест в самолетах соответствует числу наших клиентов, которые вылетели ранее в эти страны", - сообщил телеканалу представитель WestJet Роберт Палмер.

Как ожидается, канадские авиаперевозчики вывезут всех своих туристов в Канаду в течение среды. О количестве туристов не сообщается.

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" - самый сильный из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. В настоящий момент его скорость составляет 24 км/ч.

Во вторник ураган достиг высшей пятой категории силы по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигла 285 км/ч, или 79,1 м/с.

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