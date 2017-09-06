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В заморских департаментах Франции объявлен высший уровень угрозы из-за урагана "Ирма"

Происшествия
6 сентября, 8:55 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, сентября. /ТАСС

На островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен в среду в первой половине дня ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 300 км/ч, и проливные дожди

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ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Максимальный, фиолетовый, уровень метеотревоги объявлен на двух заморский территориях Франции - Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - из-за приближающегося урагана "Ирма". Об этом в среду сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

"Ирма" -  ураган в Атлантическом океане. В ближайшее время он приблизится к Сен-Бартелеми и Сен-Мартен", - говорится в сообщении службы. Жителям этих территорий рекомендуется не покидать своих домов и убежищ, а также проявлять максимальную осторожность.

По данным Meteo France, на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен в среду в первой половине дня ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 300 км/ч, и проливные дожди. Синоптики также прогнозируют подтопление отдельных территорий.

Ухудшение погодных условий ожидается и в Гваделупе. Во вторник в школах и часовнях этого заморского департамента были оборудованы пункты временного размещения.

По данным американского национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" - самый сильный из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. В настоящий момент его скорость составляет 24 км/ч.

Во вторник ураган достиг высшей пятой категории силы по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигла 285 км/ч или 79,1 м/с.

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