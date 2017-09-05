NYT: авиакомпании отменяют рейсы из-за урагана "Ирма"

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ТАСС, 5 сентября. Авиакомпании British Airways и American Airlines заявили об отмене нескольких запланированных на вторник рейсов в регион Карибского моря из-за урагана "Ирма". Об этом сообщила во вторник газета The New York Times (NYT).
По ее информации, British Airways отменила два рейса из лондонского аэропорта Гатвик на остров Антигуа, расположенный в Карибском море, из-за неблагоприятных погодных условий. В American Airlines заявили об отмене нескольких рейсов из Майями в страны Карибского региона.
Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Флорида в связи с приближением к его побережью урагана "Ирма", усилившегося в понедельник до четвертой категории.
Как сообщил в понедельник американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" находится в 790 км восточнее Британских Подветренных островов. По данным NYT, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" сейчас достигает 165 миль (265 км) в час или 75 м/с. Ураган продвигается на запад со скоростью 13 миль (20 км) в час или 5,8 м/с
Согласно прогнозам Центра, ураган "Ирма" может достигнуть территорий ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Гаити к середине среды, а южной части американского штата Флорида - в середине дня в субботу.