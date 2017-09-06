В Доминикане не эвакуируют туристов из-за приближения урагана "Ирма"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туристов в Доминикане не эвакуируют, несмотря на ураган "Ирма". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

ТАСС/Reuters

"Как сообщают российские туроператоры со ссылкой на принимающие компании, эвакуации туристов из отелей и курортных зон Доминиканы не происходит. Туристам рекомендовано не покидать территорию отелей и не купаться в море. По соображениям безопасности, отменены экскурсии 6,7 и 8 сентября", - говорится в сообщении Ассоциации.

По данным АТОР, туристы, вылет которых намечен на 7 сентября, останутся в отеле до возобновления работы аэропорта, который закроется на время непогоды. Отмененные рейсы будут выполнены позднее. Предположительно, это произойдет 8 сентября.

Как сообщил ранее американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Его скорость составляет 24 км/ч. Во вторник ураган достиг высшей пятой категории силы по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость ветра в его центре достигла 285 км/ч, или 79,1 м/с.