В Доминикане не эвакуируют туристов из-за приближения урагана "Ирма"

Ямасита: дзюдо нужно постоянное развитие, чтобы оставаться спортом воли и силы духаСпорт 6 сентября, 18:19
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумациюОбщество 6 сентября, 18:13
Лисов: следж-хоккеисты сборной России ожидали, что их не допустят к Играм-2018Спорт 6 сентября, 18:13
ФК "Спартак" оштрафован за нанесенный вред стадиону "Санкт-Петербург" болельщиками командыСпорт 6 сентября, 18:08
Институт искусственного интеллекта в Канаде получил $100 млн из госбюджетаСоциальная ответственность 6 сентября, 18:01
Росавиация: сертификат летной годности разбившегося в Балашихе самолета Ан-2 просроченПроисшествия 6 сентября, 18:00
Фетисов назвал трагедией неучастие российских следж-хоккеистов в Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 17:57
Депутат Дегтярев: продление санкций в отношении ПКР не имеет отношения к спортуСпорт 6 сентября, 17:56
Лукин: допуск паралимпийцев РФ к отбору на Игры является важным результатом работы с МПКСпорт 6 сентября, 17:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туристов в Доминикане не эвакуируют, несмотря на ураган "Ирма". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)
"Как сообщают российские туроператоры со ссылкой на принимающие компании, эвакуации туристов из отелей и курортных зон Доминиканы не происходит. Туристам рекомендовано не покидать территорию отелей и не купаться в море. По соображениям безопасности, отменены экскурсии 6,7 и 8 сентября", - говорится в сообщении Ассоциации.
По данным АТОР, туристы, вылет которых намечен на 7 сентября, останутся в отеле до возобновления работы аэропорта, который закроется на время непогоды. Отмененные рейсы будут выполнены позднее. Предположительно, это произойдет 8 сентября.
Как сообщил ранее американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Его скорость составляет 24 км/ч. Во вторник ураган достиг высшей пятой категории силы по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость ветра в его центре достигла 285 км/ч, или 79,1 м/с.