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Трамп распорядился оказать федеральную помощь нескольким районам США из-за урагана "Ирма"

Происшествия
6 сентября, 4:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

Распоряжение позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США координировать свои действия

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник дал распоряжение оказать федеральную помощь штату Флорида, Виргинским островам и Пуэрто-Рико в связи с наступлением на них урагана "Ирма", сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Дональд Трамп объявил, что в штате Флорида сложилась чрезвычайная ситуация и приказал оказать федеральную помощь в ходе предпринимаемых штатом и местными властями усилий в ответ на чрезвычайные условия, возникшие из-за урагана "Ирма", начиная с 4 сентября и далее", - говорится в сообщении пресс-службы. Данное распоряжение позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировать свои действия для оказания помощи территориям, подвергшимся удару стихии. Определять, какая именно нужна помощь, FEMA будет самостоятельно.

Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Согласно прогнозам центра, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.

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