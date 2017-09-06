Трамп распорядился оказать федеральную помощь нескольким районам США из-за урагана "Ирма"

Генерал Таунсенд: победа над ИГ в Ираке и Сирии не приведет к ликвидации этой группировкиМеждународная панорама 6 сентября, 4:39
Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 4:33
Фильм "Звездные войны: Эпизод 9" снимут без режиссера Колина ТреворроуКультура 6 сентября, 4:32
WADA завершит аудит РУСАДА в конце сентябряСпорт 6 сентября, 3:57
Соколов заявил о наличии предпосылок для возобновления полетов в Египет до конца годаЭкономика и бизнес 6 сентября, 3:43
В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФМеждународная панорама 6 сентября, 3:28
Во Владивостоке прошло официальное открытие ВЭФ-2017Экономика и бизнес 6 сентября, 3:21
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о РоссииМеждународная панорама 6 сентября, 3:14
Делегация Южной Кореи подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока РФЭкономика и бизнес 6 сентября, 3:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник дал распоряжение оказать федеральную помощь штату Флорида, Виргинским островам и Пуэрто-Рико в связи с наступлением на них урагана "Ирма", сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп объявил, что в штате Флорида сложилась чрезвычайная ситуация и приказал оказать федеральную помощь в ходе предпринимаемых штатом и местными властями усилий в ответ на чрезвычайные условия, возникшие из-за урагана "Ирма", начиная с 4 сентября и далее", - говорится в сообщении пресс-службы. Данное распоряжение позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировать свои действия для оказания помощи территориям, подвергшимся удару стихии. Определять, какая именно нужна помощь, FEMA будет самостоятельно.
Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Согласно прогнозам центра, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.