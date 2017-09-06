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Элитная группа спасателей переброшена на юг США в связи с ураганом "Ирма"

Происшествия
6 сентября, 21:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Также в усиленном режиме работают сотрудники Службы лесов в штате Флорида, которые заранее начинают готовиться к ликвидации возможных последствий урагана

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательное подразделение в составе 80 человек переброшено в среду из штата Вирджиния в штат Алабама в связи с приближением к берегам США урагана "Ирма" - самого сильного из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Как сообщило информационное агентство Associated Press, группа развернута по распоряжению Федерального агентства по кризисным ситуациям.

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Одновременно отдан приказ сотрудникам Службы лесов в штате Флорида подготовить имеющиеся у них вертолеты, внедорожники и мобильные пункты управления для оказания помощи на случай проведения поисково-спасательных операций, расчистки дорог от завалов и доставки необходимых грузов в угрожаемые районы. Ранее власти штата Флорида уже распорядились об ускоренной доставке горючего в те районы, которые могут подвергнуться удару стихии.

Эпицентр урагана находится сейчас у побережья Пуэрто-Рико и перемещается в западном направлении со скоростью 26 км/ч. Скорость ветра, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, достигла в эпицентре 295 км/ч или до 81,9 м/с. Побережья Флориды ураган может достичь к утру воскресенья. Сотрудники Национальной метеослужбы США для составления прогноза используют данные со спутников, а также с 49 высотных метеозондов.

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