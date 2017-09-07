Ричард Брэнсон переждет ураган "Ирма" в винном погребе

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Британский миллиардер, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон намерен переждать ураган "Ирма" в бетонном винном погребе на своем острове Некер в составе британских Виргинских островов в Атлантическом океане. Об этом он сообщил в среду на веб-сайте своей компании.

"Мы предполагаем, что испытаем на себе всю мощь урагана через пять часов. К тому времени мы спрячемся в бетонном винном погребе нашего дома. Зная своих спутников, я подозреваю, что в погребе останется мало вина к тому времени, как мы выйдем из убежища", - пошутил миллиардер.

Он описал климатические условия на Некере как "жуткие, но прекрасные". "Всем хочется, чтобы "око" урагана унеслось в сторону от британских Виргинских островов в ближайшие часы. Как я отмечал ранее, главная наша забота - это безопасность всех, кто находится на островах, на пути урагана", - заметил Брэнсон.