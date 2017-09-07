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Трамп: власти США подготовились к приходу урагана "Ирма"

Происшествия
7 сентября, 16:17 UTC+3 ТАСС

Президент Соединенных Штатов заверил, что спасатели принимают все необходимые меры и готовы в любой момент прийти на помощь

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ТАСС, 7 сентября. Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что власти подготовились к приходу урагана "Ирма", надвигающегося на страну со стороны Атлантического океана. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

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По его словам, сотрудники ФЕМА (Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям) и других ведомств готовы прийти на помощь тем, кто может пострадать от стихии.

"Ураган "Ирма" бушует, но у нас есть прекрасные команды талантливых и смелых людей, которые уже действуют и готовы помочь, - написал Трамп. - Будьте осторожны! Берегите себя! ФЕМА".

Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Согласно прогнозам центра, "Ирма" достигнет южной части американского штата Флорида к утру воскресенья.

Это не первый удар стихии, с которым пришлось столкнуться США за последние две недели. Так, в ночь на 26 августа на Техас обрушился "Харви" - самый мощный ураган в Соединенных Штатах за последние 12 лет.

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Ураган "Ирма" Шторм "Харви" Тайфуны и ураганы
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