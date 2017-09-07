Ураган "Ирма" стал самым затяжным тропическим циклоном за всю историю наблюдений

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" в регионе Карибского бассейна признан самым затяжным тропическим циклоном в своей категории мощности за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

По ее информации, по показателям скорости ветров и длительности своего действия ураган "Ирма" опередил тайфун "Хайян", обрушившийся на Филиппины и соседние страны в ноябре 2013 года. Тогда скорость ветра "Хайяна" в течение 24 часов составляла почти 300 км/ч. Примерно с этой же скоростью двигался ураган "Ирма", однако в течение 33 часов.

"С момента начала эры спутников в мире еще никогда не наблюдался ураган, имеющий такую интенсивность и такую длительность", - отметил синоптик Этьен Капикьян.

В среду в заморских департаментах Франции - на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - был объявлен максимальный, "фиолетовый", уровень метеотревоги из-за урагана "Ирма". Согласно последним данным МВД Франции, в результате удара стихии в этих департаментах погибли не менее восьми человек, еще 23 пострадали. По информации местных властей, 95% строений острова Сен-Мартен разрушены.

Как сообщил в четверг во время брифинга официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, "для устранения последствий стихии мобилизованы два фрегата, три спецсамолета, пять вертолетов, на месте также находятся 200 жандармов". "Все санитарные, аварийные службы Франции мобилизованы для устранения последствий урагана", - заявил он.