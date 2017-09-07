Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ураган "Ирма" стал самым затяжным тропическим циклоном за всю историю наблюдений

Происшествия
7 сентября, 15:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, сентября. /ТАСС

По последним данным, ураган уже унес жизни восьми человек в заморских департаментах Франции, еще более 20 человек пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" в регионе Карибского бассейна признан самым затяжным тропическим циклоном в своей категории мощности за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

Смотрите также

Канадские авиакомпании массово вывозят туристов с Карибов из-за урагана "Ирма"

Ураган "Ирма" оставил без электричества 900 тыс. жителей Пуэрто-Рико

На острове Сен-Мартен из-за "Ирмы" погибли шесть человек

Премьер Антигуа и Барбуда оценил ущерб от "Ирмы" в 10% ВВП страны

По ее информации, по показателям скорости ветров и длительности своего действия ураган "Ирма" опередил тайфун "Хайян", обрушившийся на Филиппины и соседние страны в ноябре 2013 года. Тогда скорость ветра "Хайяна" в течение 24 часов составляла почти 300 км/ч. Примерно с этой же скоростью двигался ураган "Ирма", однако в течение 33 часов.

"С момента начала эры спутников в мире еще никогда не наблюдался ураган, имеющий такую интенсивность и такую длительность", - отметил синоптик Этьен Капикьян.

В среду в заморских департаментах Франции - на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - был объявлен максимальный, "фиолетовый", уровень метеотревоги из-за урагана "Ирма". Согласно последним данным МВД Франции, в результате удара стихии в этих департаментах погибли не менее восьми человек, еще 23 пострадали. По информации местных властей, 95% строений острова Сен-Мартен разрушены.

Как сообщил в четверг во время брифинга официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, "для устранения последствий стихии мобилизованы два фрегата, три спецсамолета, пять вертолетов, на месте также находятся 200 жандармов". "Все санитарные, аварийные службы Франции мобилизованы для устранения последствий урагана", - заявил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Франция Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама