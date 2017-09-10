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Пять торнадо сформировались во Флориде

Происшествия
10 сентября, 23:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

В Сент-Луси торнадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light, отметили метеорологи

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© AP Photo/Orlin Wagner

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять торнадо сформировались в воскресенье в штате Флорида, где бушует ураган "Ирма". Об этом предупредила Национальная метеорологическая служба США.

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Она сообщила, что торнадо появились на востоке и в центральной частях штата, в округах Сент-Луси, Бревард, Майами-Дейд, Мартин и Индиана-Ривер. В Сент-Луси торнадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light (FPL), отметили метеорологи.

Глава FPL Эрик Силоджи информировал ранее о решении прекратить в преддверии урагана работу двух АЭС. Станция Turkey Point в Хомстеде 25 лет назад выдержала натиск урагана "Эндрю", продолжала функционировать, хотя и понесла ущерб на миллионы долларов. Второй объект расположен в округе Сент-Луси. "Эти предприятия являются одними из самых прочных и надежно спроектированных в мире, однако мы не собираемся рисковать", - пояснил глава FPL.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 5,4 м/с.

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