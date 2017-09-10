Трамп назвал ураган "Ирма" "огромным монстром"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал ураган "Ирма", бушующий в районе штата Флорида, "огромным монстром" и выразил надежду на то, что на пути циклона не будет находиться много людей. Американский лидер также заявил в воскресенье журналистам, что вскоре намерен посетить пострадавший от стихии штат Флорида.

"Плохие новости, что это ["Ирма"] какой-то огромный монстр. Но думаю, что мы хорошо координируем наши действия", - сказал он журналистам после совещания с членами федерального правительства. "Надеюсь, на пути урагана не будет много людей", - добавил он.

"Мы очень скоро поедем во Флориду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос репортера.

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, президент провел в воскресенье заседание своего кабинета, на котором ему было доложено об усилиях по восстановлению штатов Техас и Луизиана от урагана "Харви", а также о текущей обстановке в регионах страны, затронутых ураганом "Ирма". Во время совещания он довел до сведения руководителей ведомств, что приоритетом на данный момент является спасение жизней людей.

Как сообщил ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 5,4 м/с.