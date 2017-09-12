Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В штате Джорджия из-за шторма "Ирма" погибли два человека

Происшествия
12 сентября, 1:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Число жертв стихии в США составляет уже как минимум семь человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли в американском штате Джорджия, территории которого достиг тропический шторм "Ирма". Об этом сообщило в понедельник агентство AP.

Смотрите также

Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

По его сведениям, случаи гибели зафиксированы в округах Уорт и Фултон. Таким образом, число жертв стихии в США, по данным AP, составляет уже как минимум семь человек. Остальные погибшие пришлись на Флориду, по территории которой изначально ударила "Ирма", обрушившись на побережье штата в виде урагана четвертой категории.

По сведениям агентства, всего в результате разгула стихии в странах Карибского бассейна и США погибли в общей сложности более 40 человек.

Основной удар приняла на себя Флорида, где шторм вынудил власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Она коснулась более 6,3 млн человек. Свыше 6,5 млн домов и предприятий остались без электроэнергии. Более 116 тыс. жителей штата с населением 20 млн человек были размещены в 530 временных убежищах.

Губернатор Флориды Рик Скотт в понедельник облетел пострадавший районы, заявив, что наибольший ущерб нанесен архипелагу Флорида-Кис у южного побережья штата. При этом западным районам Флориды, по его словам, нанесен "не настолько сильный урон, как можно было предположить".

Сейчас скорость ветра в эпицентре атмосферного явления, ослабевшего до категории шторма, составляет около 22 м/с. "Ирма" передвигается по территории Джорджии со скоростью примерно 7,5 м/с в северо-западном направлении. Как ожидается, во вторник шторм может затронуть восточные районы соседнего штата Алабама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма"
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдепе считают, что встреча РФ и США в Хельсинки призвана рассеять заблуждения
2
Небензя: РФ поддержала новые санкции против КНДР, так как не приемлет ее ядерные амбиции
3
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
4
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР
5
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
6
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
7
Япония высоко ценит принятие новой резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама