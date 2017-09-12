В штате Джорджия из-за шторма "Ирма" погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли в американском штате Джорджия, территории которого достиг тропический шторм "Ирма". Об этом сообщило в понедельник агентство AP.

По его сведениям, случаи гибели зафиксированы в округах Уорт и Фултон. Таким образом, число жертв стихии в США, по данным AP, составляет уже как минимум семь человек. Остальные погибшие пришлись на Флориду, по территории которой изначально ударила "Ирма", обрушившись на побережье штата в виде урагана четвертой категории.

По сведениям агентства, всего в результате разгула стихии в странах Карибского бассейна и США погибли в общей сложности более 40 человек.

Основной удар приняла на себя Флорида, где шторм вынудил власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Она коснулась более 6,3 млн человек. Свыше 6,5 млн домов и предприятий остались без электроэнергии. Более 116 тыс. жителей штата с населением 20 млн человек были размещены в 530 временных убежищах.

Губернатор Флориды Рик Скотт в понедельник облетел пострадавший районы, заявив, что наибольший ущерб нанесен архипелагу Флорида-Кис у южного побережья штата. При этом западным районам Флориды, по его словам, нанесен "не настолько сильный урон, как можно было предположить".

Сейчас скорость ветра в эпицентре атмосферного явления, ослабевшего до категории шторма, составляет около 22 м/с. "Ирма" передвигается по территории Джорджии со скоростью примерно 7,5 м/с в северо-западном направлении. Как ожидается, во вторник шторм может затронуть восточные районы соседнего штата Алабама.