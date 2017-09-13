Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет ВВС Венесуэлы доставил на Кубу гуманитарную помощь для пострадавших от урагана

Происшествия
13 сентября, 1:29 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 13, сентября. /ТАСС

Это первый борт с гуманитарной помощью, прибывший на Кубу из-за рубежа после удара стихии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортный самолет военно-воздушных сил Венесуэлы с грузом гуманитарной помощи на борту прибыл во вторник на Кубу, пострадавшую от разрушительного урагана "Ирма". Об этом сообщило кубинское агентство Пренса Латина.

Венесуэльский борт совершил посадку в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Во вторник в 12:00 по местному времени (19:00 мск) эта воздушная гавань, с 9 сентября закрытая из-за непогоды, возобновила свою работу.

Галерея
11 фото

Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

Самолет доставил на остров Свободы медикаменты, продукты питания, питьевую воду, матрасы, одеяла и другие предметы первой необходимости общим весом более 7 тонн. Это первый борт с гуманитарной помощью, прибывший на Кубу из-за рубежа после удара стихии. В ближайшее время Каракас планирует направить в Гавану еще несколько самолетов. В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что отдал правительству распоряжение оказать "всю необходимую помощь братскому кубинскому народу".

Заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Роберто Лопес, встречавший в аэропорту самолет из Венесуэлы, поблагодарил Каракас за поддержку Гаваны в столь сложное время. "Это первая помощь, которая к нам прибыла, и мы еще раз выражаем благодарность. Эта гуманитарная акция - свидетельство поистине братских отношений между нашими странами", - приводит слова Лопеса Пренса Латина.

В минувшие выходные дни ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе буквально вся страна.

По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб, размер которого еще предстоит установить. Были разрушены многие жилые строения, нарушена работа энергосистемы, прервано водоснабжение, нанесен урон сельскому хозяйству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Куба Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовал флагман iPhone X
2
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
3
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
4
Госдеп: встреча в Хельсинки позволила РФ и США прояснить позиции друг друга
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Тренер "Бенфики" назвал несправедливым результат матча с ЦСКА в Лиге чемпионов
7
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Темы дня
Новости партнеров
Реклама