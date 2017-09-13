Самолет ВВС Венесуэлы доставил на Кубу гуманитарную помощь для пострадавших от урагана

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортный самолет военно-воздушных сил Венесуэлы с грузом гуманитарной помощи на борту прибыл во вторник на Кубу, пострадавшую от разрушительного урагана "Ирма". Об этом сообщило кубинское агентство Пренса Латина.

Венесуэльский борт совершил посадку в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Во вторник в 12:00 по местному времени (19:00 мск) эта воздушная гавань, с 9 сентября закрытая из-за непогоды, возобновила свою работу.

Самолет доставил на остров Свободы медикаменты, продукты питания, питьевую воду, матрасы, одеяла и другие предметы первой необходимости общим весом более 7 тонн. Это первый борт с гуманитарной помощью, прибывший на Кубу из-за рубежа после удара стихии. В ближайшее время Каракас планирует направить в Гавану еще несколько самолетов. В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что отдал правительству распоряжение оказать "всю необходимую помощь братскому кубинскому народу".

Заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Роберто Лопес, встречавший в аэропорту самолет из Венесуэлы, поблагодарил Каракас за поддержку Гаваны в столь сложное время. "Это первая помощь, которая к нам прибыла, и мы еще раз выражаем благодарность. Эта гуманитарная акция - свидетельство поистине братских отношений между нашими странами", - приводит слова Лопеса Пренса Латина.

В минувшие выходные дни ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе буквально вся страна.

По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб, размер которого еще предстоит установить. Были разрушены многие жилые строения, нарушена работа энергосистемы, прервано водоснабжение, нанесен урон сельскому хозяйству.