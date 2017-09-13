Суд продлил арест начальнику лагеря на Сямозере в Карелии, обвиняемому в гибели 14 детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Карелии продлил до 18 декабря арест начальника лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадима Виноградова, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Виноградову Вадиму Олеговичу на три месяца, всего до 18 месяцев, то есть до 18 декабря 2017 года включительно", - сказал судья Александр Зайцев.

Во время заседания следователь и прокурор требовали продлить на три месяца срок ареста, так как на свободе обвиняемый, по их мнению, может оказать давление на свидетелей или потерпевших, продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия. Виноградов и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Виноградову предъявлено обвинение статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности" УК РФ. Начальник лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" был арестован городским судом Петрозаводска 21 июня 2016 год, вину он полностью признал.