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Суд продлил арест начальнику лагеря на Сямозере в Карелии, обвиняемому в гибели 14 детей

Происшествия
13 сентября, 13:24 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 13, сентября. /ТАСС

Вадим Виноградов останется под стражей до 18 декабря

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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Карелии продлил до 18 декабря арест начальника лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадима Виноградова, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Виноградову Вадиму Олеговичу на три месяца, всего до 18 месяцев, то есть до 18 декабря 2017 года включительно", - сказал судья Александр Зайцев.

Во время заседания следователь и прокурор требовали продлить на три месяца срок ареста, так как на свободе обвиняемый, по их мнению, может оказать давление на свидетелей или потерпевших, продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия. Виноградов и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Виноградову предъявлено обвинение статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности" УК РФ. Начальник лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" был арестован городским судом Петрозаводска 21 июня 2016 год, вину он полностью признал.

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