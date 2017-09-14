В США экс-главу фармацевтической компании посадили в тюрьму за сообщение про Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Экс-глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели, признанный виновным в махинациях с ценными бумагами, нарушил условия своего освобождения под залог и должен быть помещен под стражу до вынесения приговора. Такой вердикт вынес в среду суд в нью- йоркском районе Бруклин.

В августе Шкрели признали виновным в махинациях, однако отпустили под залог. Согласно обвинительным материалам, подсудимый с группой сообщников обманом убедил инвесторов вложить средства в два отдельных фонда, а также растратил активы фармацевтической компании Retrophine, которую он возглавлял ранее.

"Шутка" про Клинтон

На прошлой неделе Шкрели оставил на своей странице в Facebook сообщение, в котором объявил награду в размере $5 тыс. любому, кто сумеет раздобыть для него волос с головы экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Последняя в настоящий момент проводит тур в поддержку ее недавно вышедшей книги, в ходе которого встречается со своими сторонниками.

Впоследствии Шкрели удалил данную запись, однако ей уже успела заинтересоваться Секретная служба США, в обязанности которой входит охрана нынешних и прежних первых лиц государства. Прокуратура обратилась в суд, заявив, что Шкрели своим сообщением подтвердил, что он представляет угрозу для общества и должен быть помещен под стражу до вынесения приговора. Судья Кайо Мацумото согласилась с мнением стороны обвинения, отозвав постановление об освобождении под залог.

Адвокаты Шкрели настаивали, что его запись была всего лишь шуткой. "Есть разница между комментариями, которые являются угрозой, и комментариями, которые следует рассматривать как политическую сатиру и шутку", - говорится в предоставленном суду заявлении защитников.

Шкрели также направил судье письмо, в котором принес извинения за свои действия, однако Мацумото сочла это недостаточным. "Он должен извиняться не перед мной, а перед правительством, Секретной службой и Хиллари Клинтон", - заявила она. Судья также отметила, что запись Шкрели не подпадает под защиту о свободе слова и может рассматриваться как угроза. "Также существует риск, что кто-то может принять слова подсудимого за чистую монету", - указала она.

В результате экс-главу Turing Pharmaceuticals поместили под стражу. Дата вынесения приговора по обвинениям в махинациях назначена на январь следующего года. Подсудимому грозит до 20 лет тюрьмы.

Самый ненавистный человек в Америке

До этого Шкрели спровоцировал в США громкий скандал, связанный с завышением цены на лекарство от редкого заболевания почти в 55 раз. Его компания выплатила американской лаборатории Impax $55 млн за право владеть и распоряжаться препаратом под названием Daraprim, который применяется для лечения инфекционного заболевания токсоплазмоз. После этого средняя стоимость одной дозы данного лекарства на рынке поднялась с $13,5 до $750.

В США этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Шкрели после этого стали называть "самым ненавистным человеком в Америке". При этом обвинения, по которым его признали виновным, не относятся непосредственно к скандалу с повышением цен на указанный препарат.