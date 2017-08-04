В США экс-главу фармацевтической компании признали виновным в махинациях

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Экс-глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели, который спровоцировал скандал в США завышением цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз, признан виновным в махинациях с ценными бумагами. Вердикт вынесло в пятницу жюри присяжных суда в Нью-Йорке.

Согласно обвинительным материалам, Шкрели с группой сообщников обманом убедил инвесторов вложить средства в два отдельных фонда, а также растратил активы фармацевтической компании Retrophine, которую он также ранее возглавлял. Как заявила прокуратура, 34-летний Шкрели пошел на растрату $11 млн, чтобы расплатиться с личными долгами.

Подсудимого признали виновным по трем из восьми пунктов предъявленного ему обвинения. Все они касаются сговора с целью совершения махинаций с ценными бумагами. Дата вынесения приговора пока не назначена.

В августе 2015 года фармацевтическая компания, которую возглавлял Шкрели, выплатила американской лаборатории Impax $55 млн за право владеть и распоряжаться лекарством под названием Daraprim. После этого средняя стоимость одной дозы данного препарата на рынке поднялась с $13,5 до $750.

Daraprim применяется для лечения токсоплазмоза - инфекционного заболевания, которое обычно протекает без ярко выраженных симптомов. Оно чаще всего поражает людей с ослабленной иммунной системой, например беременных женщин, больных онкологическими заболеваниями или СПИДом.

Daraprim в Соединенных Штатах не имеет аналогов, которые сертифицированы и признаны безопасными для применения. Шкрели скупил весь товар, установив полную монополию в данном сегменте рынка и получив возможность диктовать порядок цен. В США этот случай вызвал широкий общественный резонанс. При этом выдвинутые против Шкрели обвинения не относятся непосредственно к скандалу с повышением цен на указанный препарат.