Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС Карелии продлил арест директора лагеря по делу о гибели детей на Сямозере

Происшествия
14 сентября, 15:33 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 14, сентября. /ТАСС

Елена Решетова останется под стражей до 18 декабря 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Карелии продлил до 18 декабря арест директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, которую обвиняют в гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.

Смотрите также

Гибель детей на Сямозере. Досье

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Елене Решетовой срок содержания под стражей на три месяца, всего до 18 месяцев, то есть до 18 декабря 2017 года включительно", - сказала Ермакова.

Во время заседания следователь и прокурор требовали продлить на три месяца срок ареста, так как на свободе обвиняемая, по их данным, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей или потерпевших, скрыться от суда и следствия. Решетова и ее защитник просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя и изменить меру пресечения на домашний арест.

"Я не представляю опасности для общества, я не пыталась скрыться от следствия или повлиять на кого-то. Кроме того, на иждивении у меня находятся трое детей и больная мама, кроме меня, помочь им некому", - сказала Решетова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гибель детей на озере в Карелии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
7
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама