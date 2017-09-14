ВС Карелии продлил арест директора лагеря по делу о гибели детей на Сямозере

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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Карелии продлил до 18 декабря арест директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, которую обвиняют в гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Елене Решетовой срок содержания под стражей на три месяца, всего до 18 месяцев, то есть до 18 декабря 2017 года включительно", - сказала Ермакова.
Во время заседания следователь и прокурор требовали продлить на три месяца срок ареста, так как на свободе обвиняемая, по их данным, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей или потерпевших, скрыться от суда и следствия. Решетова и ее защитник просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя и изменить меру пресечения на домашний арест.
"Я не представляю опасности для общества, я не пыталась скрыться от следствия или повлиять на кого-то. Кроме того, на иждивении у меня находятся трое детей и больная мама, кроме меня, помочь им некому", - сказала Решетова.