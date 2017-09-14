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"Лукойл-Коми": четыре человека находились на шахте в Коми в момент обрушения породы

Происшествия
14 сентября, 18:21 UTC+3 ТАСС

По данным компании, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты горноспасательного формирования и экстренных служб

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ТАСС, 14 сентября. Четыре человека находились на шахте "Яреганефти" производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми", где в четверг произошло обрушение породы, в результате которого погиб один шахтер. Об этом сообщает компания.

"В момент инцидента в проходческом забое находились четыре работника предприятия. Один из шахтеров погиб, другие горняки не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты горноспасательного формирования, экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются. Нефтешахта продолжает работу в штатном режиме.

 

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