"Лукойл-Коми": четыре человека находились на шахте в Коми в момент обрушения породы

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ТАСС, 14 сентября. Четыре человека находились на шахте "Яреганефти" производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми", где в четверг произошло обрушение породы, в результате которого погиб один шахтер. Об этом сообщает компания.
"В момент инцидента в проходческом забое находились четыре работника предприятия. Один из шахтеров погиб, другие горняки не пострадали", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают специалисты горноспасательного формирования, экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются. Нефтешахта продолжает работу в штатном режиме.