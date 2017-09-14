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В Коми в забое нефтешахты обрушилась горная порода

Происшествия
14 сентября, 15:48 дата обновления: 14 сентября, 16:41 UTC+3

Погиб один человек, его тело уже поднято на поверхность

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Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. В забое на нефтешахте "Яреганефть" компании "Лукойл-Коми" в Ухте обрушилась горная порода. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, в результате ЧП погиб проходчик.

"При работах произошел обвал породы, погиб проходчик", - рассказали ТАСС в управлении МЧС по региону.

Ранее о гибели рабочего в шахте ТАСС сообщил источник в оперативных службах Коми. Собеседник агентства отмечал, что тело погибшего было поднято на поверхность.

В этот момент на аварийном участке находились шесть человек, один из них оказался под завалом. Всего в шахте в это время были 109 рабочих. Их эвакуация не проводилась.

Ранее, 20 июля 2017 года, в результате обрушения породы на шахте "Яреганефть" в Ухте двое горняков получили травмы. Около года назад, 15 июля 2016 года, на шахте компании опрокинулась вагонетка с породой, один из работников погиб, еще один получил травмы. В ночь на 28 января 2015 года в нефтяной шахте "Яреганефть" погибли двое рабочих, которые скончались от теплового удара.

О "Яреганефти"

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции - Ярегское. Его начали эксплуатировать в 1939 году.

Сегодня Ярега - единственное место в России, где нефть добывают подземным, термошахтным и поверхностным способами. В конце 2016 года завершили инвестиционный проект "Ярега-1", в рамках которого построили ряд технологических и инфраструктурных объектов, что, как рассчитывают в компании, позволит достичь уровня добычи в 2017 году в 1,918 млн тонн нефти, что в 2,6 раза превысит показатель 2015 года.

Из нефти Яреги производят уникальные химические продукты для нужд дорожно-строительной, космической и фармацевтической отраслей, а также дизельное топливо для сверхнизких температур, на котором работают суда Северного и Арктического флотов.

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